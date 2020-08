Nach Teilnahme an Berlin-Demo: Nationalspieler Saibou fristlos gekündigt – er sei „ein „permanentes Infektionsrisiko“

Wegen "Verstößen gegen Vorgaben des laufenden Arbeitsvertrages als Profisportler" wurde dem Basketball-Nationalspieler Joshiko Saibou gekündigt. Er nahm am 1. August an der Anti-Coronapolitik-Demo in Berlin teil.

In den sozialen Netzwerken gehen die Wogen hoch: Basketball-Nationalspieler Joshiko Saibou nahm am Wochenende an der Corona-Demonstration in Berlin teil. Nun erhielt er von seinem Klub, den Telekom Baskets Bonn, die fristlose Kündigung.

Nach Ansicht der „Frankfurter Allgemeine“ habe sich der Nationalspieler „offensichtlich schwer verdribbelt“ unter den „17.000 Menschen bei der so umstrittenen Großdemonstration gegen die Regierungsmaßnahmen. Weil Saibou dort in klarer Ablehnung der Hygieneregeln protestierte, ist er nun arbeitslos.“

Der Bundesligaverein gab als Grund „Verstöße gegen Vorgaben des laufenden Arbeitsvertrages als Profisportler“ an. In seiner Mitteilung erklärt Wolfgang Wiedlich, Geschäftsführer der BonBas GmbH:

Die Vereine der BBL arbeiten gerade akribisch an Hygienekonzepten für die Zuschauer in der nächsten Saison und an speziellen Arbeitsschutzrichtlinien für die Aktiven. Deshalb können wir ein permanentes Infektionsrisiko, wie es der Spieler Saibou darstellt, weder gegenüber seinen Arbeitskollegen in unserem Team noch gegenüber anderen BBL-Teams im Wettkampf verantworten.“

Und weiter: „Joshiko Saibou hatte wiederholt auf Social-Media-Kanälen seine Haltung zur Pandemie oder zum Virus an sich geäußert und am vergangenen Wochenende bei einer Großdemonstration auch praktiziert, indem er vorsätzlich gegen die bekannten Schutzregeln verstieß.“

Typische Netizens-Meinungen

Florian M. twittert:

Entlassung von #Saibou war notwendig. Neben seiner Vorbildrolle ist er außerdem ein Gesundheitsrisiko für andere, insbesondere Mitspieler. Ein Ligabetrieb mit ihm wäre zu gefährlich für alle anderen Beteiligten. #BBL #Corona

Marcus Mittermeier twittert:

Ich halte die Kündigung von #Saibou für kontraproduktiv. Es handelt sich um eine Demonstration. Er gebrauchte ein Grundrecht. Diese Kündigung hält vor keinem Gericht stand. Schlimmer noch: So werden Märthyrer geboren und man leistet dem Gefasel von Meinungsfuktatur Vorschub.“

Ein Leser mit Namen „daskindbeimnamennennen“ entgegnet bei MMnews:

Ja klar, so was ist ein Grund, einen Sportler fristlos zu feuern. Aber das Bekenntnis zu ausländischen Diktatoren, der Besuch bei minderjährigen Prostituierten, Fahren ohne Führerschein mit tödlichen Folgen, all das widerspricht natürlich nicht den Vereinsregeln und wirft auch kein negatives Bild auf einen Verein. Schon komisch.“

@MatseKatse twittert:

Was hat die Sache mit Meinungsfreiheit zu tun? #Saibou wurde gekündigt, weil er sich dem Infektionsschutz verweigert. Er gefährdet mit seinem Verhalten die Gesundheit seiner Teamkameraden/Gegenspieler und die Aufnahme des Spielbetrieb.“

Stefan Rimmele weist darauf hin:

Die entscheidene Frage ist: Hat er wirklich nachweislich gegen das vom Verein vorgegebene Hygienekonzept verstoßen? Das wäre als Kündigungsgrund zu werten. Teilnahmen an Demos und Meinungsäußerungen, die durch das Gesetz gedeckt sind, dürfen kein Grund sein.“

Der 30-Jährige wäre nur wegen seiner Geisteshaltung schwer zu kündigen gewesen, da sei die Meinungsfreiheit ein wichtigeres Gut, erklärt Sportrechtler Roland Nasse, zitiert von der „Frankfurter Allgemeinen“. Jedoch: „Aber es erfüllt ja schon fast den Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung, wenn ich mich diesen Gefahren in Berlin aussetze und damit auch meine Mitmenschen und Teamkollegen gefährde.“

Umstrittene Berlin-Demo

Marion Schweitzer erklärt, nun solle „man sich folgende Fragen stellen und gegebenenfalls die Antworten umsetzen:

Strafantrag gegen BLM Initiatoren?

Strafantrag gegen die Berliner Polizeiführung da Versammlung BLM nicht auflöste?

Strafantrag gegen die Verantwortlichen der Berliner Stadtverwaltung welche die BLM Demo genehmigte obwohl kein Hygienekonzept vorgelegen hat?

Strafanzeige gegen BLM weil ganz offensichtlich Rassistisch und somit Rechtsradikal sprich Nazi?

Strafantrag gegen Saskia Eskens wegen Beleidigung „Idioten“?

Und das alles unter dem Mäntelchen

BLM hat den zweiten Lockdown verschuldet,

BLM ist Schuld wenn die Wirtschaft zusammenbricht,

BLM ist Schuld das alte Menschen sterben

BLM hat dies billigend in kauf genommen.

Und Esken, nun die ist eine Volksverhetzerin!“

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Auf der Welt sind derzeit die Kriterien von Gut und Böse umgedreht. Das Schlechte wird als gut hingestellt, Gangsterlogik als „soziale Gerechtigkeit“ getarnt und wissenschaftlich begründet. Nicht nur die KP China verwendet Propaganda und Manipulationen aller Arten, um die Gedanken der Menschen in der Corona-Krise und im Umgang mit SARS-CoV-19 zu kontrollieren.

So wie ein Verbrecher versucht, alle Beweise für sein Fehlverhalten zu vernichten, werden alle erdenklichen Tricks angewendet. Das Ausmaß des Betrugs an der Menschheit ist kaum zu fassen.

Im Kapitel zwei des Buches ""Wie der Teufel die Welt beherrscht"" geht es um die 36 Strategeme (Strategien, Taktiken), die das Böse benutzt, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört, die Gedanken der Menschen zu verderben sowie die traditionelle Kultur zu untergraben. Es geht darum, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu bewirken, soziale Umbrüche und Aufstände erzeugen. Zwei weitere große Taktiken sind Teilen + Herrschen sowie Tarnen + Täuschen. Entsprechend ihren Eigenschaften und Motivationen werden die Menschen verführt.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]