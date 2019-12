„Es wird brennen!“ Das ist die Grundaussage einiger BVB-Kicker vor dem Duell mit RB Leipzig. Borussia Dortmund begrüßt im Signal Iduna Park den aktuellen Tabellenführer RB Leipzig. Während die Borussen mit vier Zählern Rückstand Dritter in der Bundesliga Tabelle sind, konnte Leipzig am letzten Wochenende Mönchengladbach in der Tabelle überholen.

Es ist der absolute Schlager der 16. Bundesliga-Runde. Und beide Mannschaften sind derzeit gut in Form. Gewinnen die Schwarz-Gelben, könnte man bis auf einen Zähler an die Leipziger herankommen. Eines ist klar: Beide Mannschaften wollen ihren Status als Titelaspiranten weiter untermauern. Dortmund hat zuletzt vier Pflichtspiele in Serie gewinnen können.

Dortmund brennt auf Leipzig

„Die Leipziger sind in einer guten Verfassung – aber wir auch. Wir haben ein Heimspiel und wollen es gewinnen“, sagte Sportdirektor Michael Zorc. Und Leipzig? Die Elf von Trainer Julian Nagelsmann könnte sich mit einem vollen Erfolg mit sieben Punkten von Dortmund absetzen. Der Trainer beschwichtigt im Vorfeld: „Das Spiel ist nicht zwangsläufig richtungsweisend. Wenn wir nicht gewinnen, ist unsere Saison nicht kaputt.“ Die bisherigen Duelle im Überblick:

RB Leipzig – Borussia Dortmund 0:1

Borussia Dortmund – RB Leipzig 4:1

RB Leipzig – Borussia Dortmund 1:1

Borussia Dortmund – RB Leipzig 2:3

Borussia Dortmund – RB Leipzig 1:0

RB Leipzig – Borussia Dortmund 1:0

Das Topduell der Bundesliga steigt am Dienstag um 20:30 Uhr. Bei Epoch Times gibt es wieder den Liveticker zum Schlager der 16. Bundesligarunde. (cs)