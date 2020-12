BVB mit Remis in Frankfurt – Bielefeld gewinnt Keller-Duell

Dank Giovanni Reyna hat Borussia Dortmund am zehnten Spieltag der Fußball-Bundesliga die zweite Niederlage hintereinander abgewendet.Der 18-Jährige glich bei Eintracht Frankfurt die Führung der Gastgeber nach 58 Minuten zum 1:1 (1:0)-Endstand aus…

Der 18-Jährige glich bei Eintracht Frankfurt die Führung der Gastgeber nach 58 Minuten zum 1:1 (1:0)-Endstand aus. Der BVB rückte damit zwischenzeitlich auf Platz drei der Tabelle vor.

Weiter ungeschlagen bleibt in dieser Saison der VfL Wolfsburg. Beim 1. FC Köln egalisierten die Niedersachsen zweimal die Führung der Gastgeber und spielten beim 2:2 (1:2) zum sechsten Mal in dieser Spielzeit unentschieden. Durch einen 2:1 (2:0)-Erfolg im Keller-Duell mit Mainz 05 schob sich Arminia Bielefeld an den Rheinhessen vorbei auf Abstiegs-Relegationsplatz 16. Der SC Freiburg blieb auch im neunten Spiel in Serie ohne Sieg. Die Breisgauer mussten sich gegen Borussia Mönchengladbach mit einem 2:2 (1:1) im eigenen Stadion zufrieden geben. (dpa)