Sport Dahlmeier kehrt in Tschechien in Biathlon-Weltcup zurück

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier kehrt in den Biathlon-Weltcup zurück. Im Sprint von Nove Mesto bestreitet die siebenmalige Weltmeisterin am Freitag (17.30 Uhr) ihr erstes Weltcup-Rennen in diesem Winter.