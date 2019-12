Nathan Aspinall gegen Dimitri Van Den Bergh. Hier treffen die Jungstas aus England bzw. Belgien aufeinander. Aspinall kickte in einem spannenden Achtelfinalspiel den schottischen Mitfavoriten Gary Anderson aus dem Turnier. Der als Nummer 12 gesetzte Engländer stieß die Nummer 5 doch überraschend mit 4:2 aus dem Turnier. Sein Gegner aus Belgien lieferte ebenfalls einem arrivierten Star ein hartes Spiel. Adrian Lewis, Englands einstiger Hoffnungsträger, unterlag dem eiskalt spielenden Van Den Bergh mit 3:4.

Im zweiten Viertelfinale spielt mit Luke Humphries gegen Peter Wright ebenfalls ein junger Engländer um den Einzug in das Halbfinale. Humphries schaltete im Achtelfinale Kim Huybrechts (Belgien) mit 4:1 aus. Publikumsliebling Peter Wright hatte am Ende gegen Jeffrey De Zwaan aus den Niederlanden mehr Mühe als erwartet. Wright führte mit 3:0 in Sätzen, musste dann aber noch das 3:3 hinnehmen. Erst im Enscheidungssatz gelang dem einstigen Titelträger aus Schottland der Befreiungsschlag.

WM-Titelfavorit „MVG“

Danach steigt am Abend der große Titelfavorit ins Viertelfinle ein. Der Niederländer Michael Van Gerwen bekommt es mit Sensationsmann Darius Labanauskas zu tun. Während MVG im Achtelfinale Stephen Bunting mit 4:0 abservierte, konnte der Litauer mit einem 4:2 gegen Altmeister Steve Beaton seinen Erfolgslauf fortsetzen. In Runde 2 schaltete Labanauskas Deutschlands Hoffnung Max Hopp aus.

Das letzte Viertelfinale bestreiten Glenn Durrant (England) und der Waliser Gerwyn Price. Der Titelträger aus der konkurrierenden BDO Organisation trifft auf den hitzköpfigen Ex-Rugbyspieler. Price ist Mitfavorit auf den Titel, Durrant hingegen gilt als der Überraschungsmann der WM. Durrant besiegte im Achtelfinale Chris Dobey, Price setzte sich gegen Whitlock durch. (cs)