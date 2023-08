DBB-Auswahl gewinnt erstes WM-Testspiel

In Bonn

Die deutschen Basketballer haben ihr erstes Testspiel vor der in gut drei Wochen beginnenden WM gewonnen.

Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert bezwang Schweden in Bonn klar mit 87:68 (42:42) und legte damit einen erfolgreichen Start in die Vorbereitung auf die WM hin.

Kapitän Dennis Schröder (17 Punkte) und Hoffnungsträger Franz Wagner (15) stellten vor 6015 Zuschauern in der ausverkauften Halle am Hardtberg ihre Form unter Beweis. Gegen die nicht für die WM qualifizierten Schweden hatte es auch in der Quali zwei Siege gegeben.

Bis zum WM-Beginn am 25. August im japanischen Okinawa bestreitet das deutsche Team fünf weitere Testspiele. Gegner sind unter anderem Topfavorit USA, Griechenland und Kanada. Das klar angepeilte Ziel ist ein Jahr nach EM-Bronze eine Medaille bei der WM. Am Sonntag reist das Team von Chefcoach Herbert nach Berlin weiter. Der Kader muss noch von 18 Spielern auf zwölf reduziert werden. (dpa)