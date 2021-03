Deutsche Biathletinnen mit Staffel nur auf Rang elf

Die deutschen Biathletinnen haben im letzten Staffelrennen der Saison auf ganzer Linie enttäuscht und einen Podestplatz klar verpasst.Zum Auftakt des Weltcups im tschechischen Nove Mesto mussten sich Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz, Janina…

Die deutschen Biathletinnen haben im letzten Staffelrennen der Saison auf ganzer Linie enttäuscht und einen Podestplatz klar verpasst.

Zum Auftakt des Weltcups im tschechischen Nove Mesto mussten sich Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz, Janina Hettich und Franziska Preuß mit Platz elf begnügen. Das bisher schlechteste Staffelergebnis der Geschichte hatten die Deutschen beim Weltcup im Dezember 2019 in Hochfilzen als Zwölfte abgeliefert. Damit verloren sie auch die Kleine Kristallkugel in der Staffelwertung.

Ohne die nach einem Infekt geschonte Denise Herrmann leistete sich das DSV-Quartett insgesamt zehn Nachlader und hatte nach 4×6 Kilometern 1:57,7 Minuten Rückstand auf die siegreichen Schwedinnen. Platz zwei ging an Belarus, Rang drei an Frankreich.

Einzig Schlussläuferin Preuß lieferte eine überzeugende Leistung ab. Herrmann, die bei der WM in Pokljuka mit Hinz, Hettich und Preuß Silber gewonnen hatte, soll noch im Sprint am folgenden Tag und in der Verfolgung wieder dabei sein. (dpa)

