DHB-Team verliert gegen Schweden – Drux schwer verletzt

Deutschlands Handballer haben im vorletzten Spiel des Euro-Cups die nächste bittere Pleite kassiert.

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason verlor vor 4716 Zuschauern in Kristianstad gegen Europameister Schweden mit 23:32 (6:18) und zudem Rückraumspieler Paul Drux, der sich ohne gegnerische Einwirkung die Achillessehne riss und damit monatelang ausfällt.

Die deutsche Mannschaft wartet damit weiter auf den ersten Sieg in dem Wettbewerb, der zur Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 dient. Beste Werfer waren Kapitän Johannes Golla und Debütant Renars Uscins mit jeweils fünf Toren. Am Sonntag trifft die DHB-Auswahl zum Abschluss der Länderspielsaison 2022/23 in Berlin auf den WM-Dritten Spanien. (dpa)