Deutschlands Nationalteam ist voll und ganz auf das Spiel gegen Weißrussland konzentriert.“Es ist alles auf Weißrussland fokussiert. Nordirland interessiert mich und die Spieler nicht. Wir müssen drei Punkte machen, dann sind wir weiter“, sagte Bundestrainer Joachim Löw.

Nicht ganz, denn würde Nordirland das Oranje Team besiegen, und am Dienstag auch das DFB Team alt aussehen lassen, würde es für die Mannschaft von Joachim Löw (bei einer Pleite gegen Weißrussland) eng werden. Theoretisch kann Nordirland noch das EM Ticket lösen, praktisch wird es wohl ein Wunder brauchen. Im Spiel gegen die Weißrussen wird Löw am Samstag auf Torhüter Manuel Neuer setzen, am Dienstag gegen Nordirland wird Mac Andre Ter Stegen zwischen den Pfosten stehen.

Im DFB Team gab es wieder eine Absagenwelle. Neun Spieler, welche Joachim Löw für die EM geplant hätte, konnten nicht zum Nationalteam reisen. Prominente fehlende Akteure sind Marco Reus (Dortmund) oder Niklas Süle (Bayern). „Es ist ein bisschen ein Nachteil, dass ein Großteil der eingespielten Mannschaft nicht da ist. Wir müssen so schnell wie möglich zusammenfinden“, sagte Stürmer Timo Werner vor dem Spiel.

Männerfußball statt Alibipässe

Ein wichtiger Punkt in der deutschen Nationalmannschaft ist Real Madrid Star Toni Kroos. „Er hat gesagt, er möchte den Neuanfang mitvorantreiben. Über seine spielerische und technische Qualität brauchen wir nicht diskutieren“, meinte DFB Direktor Oliver Bierhoff. Kroos soll die junge Mannschaft in die richtige Richtung lenken. Zudem forderte Joachim Löw von seinen „Schützlingen“ in Zukunft „Männerfußball“. Alibipässe oder zu langes Ballhalten seien von jetzt an nicht mehr angesagt.

Die EM Qualifikation biegt in die Zielgerade ein. Deutschland steht vor der direkten Qualifikation für die Europameisterschaft. Das Spiel Deutschland gegen Weißrussland gibt es ab 20:45 Uhr live bei Epoch Times im Ticker. (cs)