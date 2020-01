Die Generalprobe zur Handball Europameisterschaft konnte das deutsche Team erfolgreich bestreiten. Gegen Österreich gewann die DHB Truppe mit 32:28. Ein am Ende doch etwas knpper Erfolg gegen den Co Gastgeber der EM, jedoch Bundestrainer Prokop zieht seine Schlüsse aus dem Erfolg. Stark begonnen, dazwischen etwas nachgelassen und gegen Ende das Ergebnis verwaltet.

„Wir haben viel probiert, viel gewechselt, es sind viele wichtige Erkenntnisse dazu gekommen. Trotzdem konnten wir gewinnen, auch das ist wichtig“, betonte Prokop. Vor allem Torhüter Johannes Bitter konnte sich in der Vorbereitung in den Vordergrund spielen. Vor allem im ersten Durchgang lief kaum etwas zusammen. In der Offensive vergaben Kapitän Uwe Gensheimer, Hendrik Pekeler, Paul Drux und Co. zahlreiche gute Gelegenheiten. Und auch die hochgelobte Defensive funktionierte noch nicht wie gewünscht.

Bei Epoch Times gibt es zum Auftakt der Handballmannschaft aus Deutschland einen Liveticker zum Spiel gegen die Niederlande. Ab 18 Uhr geht es hier los.