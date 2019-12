Führungstrio erneut sieglos – Heidenheim schließt auf

Am 18. Spieltag der 2. Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim 3:1 gegen den VfL Osnabrück gewonnen. Heidenheim rückt damit auf den vierten Tabellenplatz vor, während Osnabrück auf dem sechsten Rang verharrt. Die Gastgeber waren im ersten Durchgang die etwas bessere Mannschaft.

Den Führungstreffer erzielte Robert Leipertz in der 21. Minute. Im Anschluss verpassten es die Hausherren aber, weiter zu erhöhen. Nach dem Seitenwechsel machte Osnabrück zunächst Druck, während Heidenheim vor allem auf Konter setzte. In der 66. Minute traf schließlich Tim Kleindienst nach einer Ecke per Kopf zum 2:0. Die Gäste konnten zehn Minuten später mit dem Anschlusstreffer durch Bryan Henning noch einmal antworten.

Erschwert wurde die Aufholjagd allerdings durch Gelb-Rot für Ulrich Taffertshofer in der 81. Minute. Für den Ausgleich reichte es in Unterzahl nicht mehr. Stattdessen sorgte Kleindienst in der 89. Minute nach einem Konter für die Entscheidung.

Und Bielefeld, Heidenheim und Bochum?

Sowohl Herbst- und Wintermeister Arminia Bielefeld als auch die drei Punkte entfernten Verfolger Hamburger SV und der VfB Stuttgart blieben am letzten Spieltag vor der Winterpause erneut sieglos.

Dagegen nutzte der 1. FC Heidenheim zum Start in die Rückrunde die Gunst der Stunde. Nach dem hart erkämpften 3:1 (1:0) im Duell mit dem aufstrebenden VfL Osnabrück liegt das Team von Trainer Frank Schmidt nur noch einen Zähler von einem Aufstiegsrang entfernt.

In den beiden weiteren Spielen musste der VfL Bochum beim 2:3 (1:2) daheim gegen Jahn Regensburg einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Der SV Sandhausen kam im eigenen Stadion nicht über ein 2:2 (0:1) gegen Holstein Kiel hinaus. (dpa)