Fürth zurück auf Platz eins – Bochum vorerst Zweiter

Die SpVgg Greuther Fürth steht wieder an der Spitze der 2. Fußball-Bundesliga.

Eine Woche nach dem 0:1 gegen den 1. FC Heidenheim gewannen die auswärts noch ungeschlagenen Franken am Freitagabend beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen verdient mit 3:0 (2:0) und lösten Holstein Kiel zum Auftakt des elften Spieltags zunächst als Tabellenführer ab. Im zweiten Spiel des Abends setzte sich der VfL Bochum daheim gegen Bundesliga-Absteiger SC Paderborn 07 mit 3:0 (0:0) durch.

Julian Green (30. Minute) und Jamie Leweling (33.) schossen die Fürth in Sandhausen schon früh auf den Weg zum vierten Auswärtssieg in Serie. Der eingewechselte Dickson Abiama (87.) machte alles klar.

In Bochum reichten indes den Gastgebern sieben Minuten, um den Sieg gegen Paderborn perfekt zu machen: Robert Zulj markierte in der 54. Minute das 1:0, ehe innerhalb von nur 60 Sekunden zuerst Zulj per Foulelfmeter (60.) zum 2:0 traf und Simon Zoller (61.) mit dem 3:0 für den Endstand sorgte.

Durch den Sieg kletterten die Bochumer zumindest vorläufig auf den zweiten Tabellenplatz. Die Paderborner hingegen musste ihre mittlerweile dritte Niederlage in Folge hinnehmen – und blieben dabei zum dritten Mal in Serie ohne eigenen Treffer. (dpa)