2. Bundesliga: Karlsruher SC muss zwei Wochen in Quarantäne

Das Profi-Team des Karlsruher SC muss nach einem weiteren positiven Corona-Befund zwei Wochen in Quarantäne. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstagabend mit. „Diese Entscheidung wurde am heutigen Dienstagabend nach engem Austausch mit dem KSC vom Karlsruher Gesundheitsamt getroffen, um ein weiteres Ausbreiten der Infektion zu verhindern“, sagte KSC-Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer.

Die Quarantäne gilt für den kompletten KSC-Kader. Einzig die Spieler, die nicht im Mannschaftskreis trainiert haben, sind von der Quarantäne nicht betroffen, hieß es. Die Quarantäne gilt 14 Tage bis zum 20. April. Demzufolge muss der Karlsruher SC nach derzeitigem Stand bei der DFL – Deutsche Fußball Liga beantragen, dass die Partien gegen Fortuna Düsseldorf, Erzgebirge Aue und den Hamburger SV verschoben werden. Der am Dienstag per PCR-Testung positiv getestete Spieler weise keine Symptome auf. (dts)

