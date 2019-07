2. Bundesliga: Stuttgart gewinnt Absteiger-Duell gegen Hannover

Der Ball rollt wieder: Die Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 haben die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga bei teilweise strömendem Regen, Blitz und Donner mit einem 2:1 eröffnet. Dabei kamen alle drei Treffer innerhalb von zehn Minuten von den Schwaben. Mario Gomez traf in der 29. Minute, Daniel Didavi legte in der 36. Minute nach.

Nur drei Minuten später kam der Anschluss für Hannover durch ein Eigentor von Maxime Awoudja. Gegen Ende waren beide Mannschaften nach gelb-roten Platzverweisen für Hannovers Matthias Ostrzolek und Stuttgarts Maxime Awoudja nur noch zu zehnt auf dem Platz. (dts)