Berichte: Flick wird neuer Bundestrainer

Hansi Flick wird nach der Europameisterschaft im Sommer wohl neuer Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der DFB werde die Personalie noch im Laufe des Dienstags offiziell vorstellen, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die „Bild“ hatte bereits am frühen Morgen geschrieben, dass Flick in der DFB-Zentrale in Frankfurt gesichtet worden sei.

Sein Vertrag soll Medienberichten zufolge bis nach der Heim-EM 2024 gelten. Der bisherige Bayern-Coach folgt beim DFB auf Joachim Löw, der Anfang März seinen Abschied angekündigt hatte. Flick galt spätestens seit seiner Ankündigung, den FC Bayern am Saisonende zu verlassen, als klarer Favorit für den Bundestrainer-Posten. Der Fußballlehrer war bereits ab 2006 über acht Jahre Assistent von Löw in der Nationalmannschaft, mit der er bei der WM 2014 in Brasilien Weltmeister wurde. Im Anschluss folgten Stationen als DFB-Sportdirektor, Sportgeschäftsführer bei der TSG Hoffenheim sowie der Co-Trainer- und schließlich Cheftrainer-Posten beim FC Bayern. 2020 konnte er unter anderem das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewinnen, ein weiterer Meistertitel folgte 2021. (dts)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!