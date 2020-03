DFL kündigt neue Anstoßzeiten für Bundesliga-Saison 2021/22 an

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat neue Anstoßzeiten für die Bundesliga-Spielzeit 2021/22 bekanntgegeben. „Die zehn Entlastungsspiele im Sinne der UEFA-Europa-League-Starter, die in der Bundesliga bislang jeweils zur Hälfte am Montagabend und am Sonntag ab 13:30 Uhr ausgetragen wurden, finden künftig alle am Sonntag um 19:30 Uhr statt“, teilte die DFL am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Die bisherige Anstoßzeit in der Bundesliga am Sonntagabend um 18:00 Uhr werde auf 17:30 Uhr vorgezogen.

„Das Zweitliga-Topspiel wird vom Montagabend auf Samstag, 20:30 Uhr, verlegt. In beiden Ligen wird der 33. Spieltag künftig als Regelspieltag mit gestaffelten Anstoßzeiten ausgetragen“, hieß es weiter. Gegen die Ansetzung der Partien am Montag hatte es zuvor immer wieder Proteste verschiedener Fangruppierungen gegeben. (dts)