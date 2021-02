Europa League: Hoffenheim verpasst Hinspiel-Sieg gegen Molde

Im Sechzehntelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League hat 1899 Hoffenheim in Villareal gegen Molde FK mit 3:3 unentschieden gespielt. Die TSG machte von Beginn an Betrieb und beherschte die Begegnung. In der achten Minute drückte sich das auch auf der Anzeigetafel aus, als Gacinovic perfekt auf Dabbur weiterleitete und der Israeli aus kurzer Distanz vollstreckte.

Der verletzungsbedingt für Gacinovic eingewechselte Kaderabek brachte in der 28. Minute eine Maßflanke auf den Kopf von Dabbur und der legte den zweiten Treffer nach. Die Skandinavier wirkten teilweise überfordert, kamen in der 41. Minute aber nochmal ran: Nach einer Ecke landete der Ball irgendwie bei Ellingsen und der Mittelfeldmann verkürzte. In der Nachspielzeit legte Baumgartner jedoch nach, als Dabbur vorbildlich für den Österreicher vorlegte und dieser vor Linde cool blieb. Zur Pause führte die Hoeneß-Elf somit verdient mit 3:1. Nach dem Seitenwechsel ließen die Kraichgauer Molde etwas mehr kommen, blieben aber stets gefährlich bei Gegenstößen. In der 62. Minute bekam der Bundesligist nach Foul von Gregersen an Adamyan einen Elfmeter zugesprochen, Dabbur verpasste aber seinen dritten Treffer an diesem Abend, weil Linde das Leder grandios aus dem linken Eck kratzte. Stattdessen gelang den Norwegern etwas überraschend der erneute Anschlusstreffer in der 70. Minute, als Pedersen mit einer Hereingabe von rechts Andersen fand und dieser per Kopf verkürzte. Die Nordeuropäer witterten nun ihre Chance und besorgten in der 74. Minute gar den Ausgleich, als Eikrem zunächst an Baumann scheiterte, für Fofana ablegte und der Ivorer wuchtig einschoss. In der 81. Minute hatte Baumgartner die Gelegenheit zur erneuten Führung, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Molde-Keeper. So blieb es letztlich beim 3:3, mit dem Hoffenheim im Rückspiel in Sinsheim aufgrund der Auswärtstorregel immer noch gute Aussichten auf ein Weiterkommen hat, jedoch einen deutlicheren Vorteil verpasst. (dts)

