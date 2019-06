Frauen-WM: Deutschland gewinnt gegen Spanien

Bei der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich hat die deutsche Nationalmannschaft mit 1:0 gegen Spanien gewonnen. Das erste Tor der Partie fiel in der 42. Minute: Die deutschen Frauen eroberten den Ball auf der rechten Spielfeldseite, Svenja Huth flankte den Ball ins Zentrum. Dort köpfte Alex Popp in Richtung Tor, der Kopfball wird jedoch noch abgewehrt und Sara Däbritz setzte per Grätsche nach und schob die Kugel ins Tor.

Im Stadion saßen über 20.000 Zuschauer. (dts)