Klinsmanns Trainerlizenz von DFB und DFL anerkannt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) haben die Trainerlizenz von Jürgen Klinsmann anerkannt. „Die letzten, bislang noch fehlenden Nachweise seiner Fortbildungsmaßnahmen sind heute durch den amerikanischen Nationalverband U.S. Soccer direkt beim DFB eingegangen und wurden anschließend eingehend auf die inhaltliche und qualitative Vergleichbarkeit mit nationalen Fortbildungsveranstaltungen geprüft“, hieß es in einer Stellungnahme, die am Samstag verbreitet wurde. Klinsmanns Einsatz als Cheftrainer von Hertha BSC befinde sich damit im Einklang mit den Statuten der DFL. Klinsmann ist seit Ende letzten Jahres wieder in der Bundesliga aktiv, nach zehn Jahren Unterbrechung, von denen er fünf Jahre in den USA als Trainer arbeitete.

Seitdem kletterte die Hertha von Rang 15 auf Rang 12. (dts)