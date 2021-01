Offiziell: FC Schalke 04 holt Huntelaar zurück

Der niederländische Stürmer Klaas-Jan Huntelaar kehrt zu Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 zurück. Das teilten die Königsblauen am Dienstagabend mit. Der „Hunter“ kommt nach dreieinhalb Jahren Abwesenheit von Ajax Amsterdam zurück und unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit.

Der 37-jährige Routinier erhält die Rückennummer 21. „Wir müssen Spiele gewinnen, müssen dafür Tore schießen, um aus dem Tabellenkeller zu klettern. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, sagte der ehemalige Nationalspieler selbst zu seinem Wechsel. Schalke gehöre in die 1. Bundesliga. „Es liegt jetzt in unserer Verantwortung, dass das auch so bleibt.“ Von 2010 bis 2017 spielte Klaas-Jan Huntelaar schon zuletzt für die Knappen, ehe er nach Ablauf seines Vertrages zu Ajax Amsterdam zurückgekehrt war. In 240 Pflichtspielen für S04 erzielte der ehemalige niederländische Nationalspieler 126 Tore und bereitete weitere 35 Treffer vor. 2011 gewann Huntelaar mit Schalke den DFB-Pokal. (dts)