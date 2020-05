Gehaltsverzicht heikles Thema im deutschen Eishockey

Am 13. Mai gab es in Deutschland 18.233 an COVID-19 erkrankte Menschen. Das relativiert den Blick auf die Wuhan-Lungenentzündung, stellen Dr. Andreas Gassen und Dr. Stephan Hofmeister vom Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung fest. Gleichfalls sollte die Einschränkungen von Grundrechten begründet werden und nicht das Wiedereinsetzen von Grundrechten, erklärt Dr. Gassen im Video. Mehr»