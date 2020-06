Heidenheim nach HSV-Patzer in der Relegation

Der Hamburger SV hat durch eine 1:5-Niederlage gegen den SV Sandhausen erneut den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verpasst.Der 1. FC Heidenheim sicherte sich am Sonntag in der 2. Liga trotz eines 0:3 bei Arminia Bielefeld den Relegationsrang…

Der 1. FC Heidenheim sicherte sich am Sonntag in der 2. Liga trotz eines 0:3 bei Arminia Bielefeld den Relegationsrang und trifft nun auf den Bundesliga-16. Werder Bremen, der VfB Stuttgart steigt als Zweiter direkt in die Bundesliga auf.

