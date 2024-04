Kampf um Europa: Hoffenheim beendet Augsburgs Serie

Die in der Rückrunde so starken Augsburger müssen bei der TSG Hoffenheim erst einiges einstecken. Das 15. Saisontor von Demirovic ist am Ende zu wenig. Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:1 gegen den FC Augsburg gewonnen.