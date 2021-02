Kerber erreicht Viertelfinale bei Grampians Trophy

Steht beim WTA-Turnier in Melbourne im Viertelfinale: Angelique Kerber. Foto: Rob Prezioso/AAP/dpa/dpa

Angelique Kerber hat sich vor dem Start in die Australian Open weiteres Selbstvertrauen geholt und bei der Grampians Trophy auch ihr zweites Match gewonnen.

Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin gewann am Freitag in Melbourne 6:4, 6:4 gegen Ons Jabeur aus Tunesien und zog bei der mit 235.820 Dollar dotierten Veranstaltung ins Viertelfinale ein.

Die 33 Jahre alte Kielerin hatte zuletzt zwei Wochen in strikter Quarantäne verbringen müssen, weil es auf ihrem Flug nach Australien eine positiven Corona-Fall gegeben hatte. Nach einem positiv auf das Virus getesteten Hotelmitarbeiter musste sich Kerber erneut selbst testen lassen. Die Australian Open sollen wie geplant am Montag beginnen. (dpa)