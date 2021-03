Lakers ohne James sieglos: Klare Niederlage gegen Pelicans

Die Los Angeles Lakers können ohne Superstar LeBron James nicht gewinnen und haben auch gegen die New Orleans Pelicans verloren.Wie in der Partie gegen die Atlanta Hakws, in der sich der 36-Jährige früh am Knöchel verletzte, ging der NBA…

Die Los Angeles Lakers können ohne Superstar LeBron James nicht gewinnen und haben auch gegen die New Orleans Pelicans verloren.

Wie in der Partie gegen die Atlanta Hakws, in der sich der 36-Jährige früh am Knöchel verletzte, ging der NBA-Titelverteidiger auch in den beiden folgenden Begegnungen als Verlierer vom Feld – dieses Mal gab es ein 111:128. Als James vor der All-Star-Pause ein Spiel verpasste, verloren die personell angeschlagenen Lakers ebenfalls. Außer auf den Superstar müssen sie seit längerem auch auf Anthony Davis und Marc Gasol verzichten. Nationalspieler Dennis Schröder fehlt so offensichtlich Unterstützung.

„Ich habe das Gefühl, dass wir gewachsen sind offensiv. Wir haben defensiv nicht gut genug gespielt“, bemängelte Lakers-Trainer Frank Vogel. „Wir bleiben optimistisch und glauben daran, dass wir auch mit dieser Gruppe gewinnen können.“

Gegen die Pelicans stand Schröder 35:17 Minuten auf dem Feld und damit so lange wie kein anderer Spieler der beiden Mannschaften. Der 27-Jährige kam zwar auf ordentliche 15 Punkte, vier Rebounds und sieben Vorlagen, traf aber nur 20 Prozent seiner Wurfversuche aus dem Spiel.

Auch Isaac Bonga und Moritz Wagner kassierten am Dienstag eine Niederlage, die Washington Wizards unterlagen den New York Knicks 113:131. Wagner kam nach wenig Einsatzzeit zuletzt wie Bonga von der Bank und holte in etwas mehr als 23 Minuten elf Punkte. Bonga kam in nicht ganz 16 Minuten auf vier Zähler.

Als einziges NBA-Team mit einem Deutschen im Kader gewannen die Denver Nuggets ihr Auswärtsspiel bei den Orlando Magic. Beim 110:99 kam Isaiah Hartenstein aber nicht zum Einsatz. Nikola Jokic verbuchte dagegen sein zwölftes Triple Double der Saison und kam auf 28 Punkte, 15 Rebounds und zehn Vorlagen. (dpa)

