Ludwigsburger Basketballer erstmals im Finale

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben erstmals die Endspiele um die deutsche Basketball-Meisterschaft erreicht.

Das Überraschungsteam von Trainer John Patrick setzte sich beim Meisterturnier der Bundesliga in München im Halbfinal-Rückspiel mit 94:85 (42:46) gegen ratiopharm Ulm durch. Bester Werfer der Riesen war Marcos Knight mit 26 Punkten. Im ersten Duell hatten sich die schwäbischen Mannschaften mit 71:71 getrennt. In den Endspielen am Freitag und Sonntag geht es für Ludwigsburg gegen den Sieger des Halbfinals zwischen Alba Berlin und den EWE Baskets Oldenburg. Der Hauptstadtclub hat vor dem Rückspiel ein 29-Punkte-Polster.

© dpa-infocom, dpa:200623-99-539955/2 (dpa)