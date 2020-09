Muguruza bei US Open raus – Krawietz/Mies weiter

Die zweimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Garbine Muguruza ist bei den US Open in New York überraschend in der zweiten Runde ausgeschieden.Die spanische Tennisspielerin musste sich am Donnerstag der Bulgarin Zwetana Pironkowa mit 5:7, 3:6…

Die spanische Tennisspielerin musste sich am Donnerstag der Bulgarin Zwetana Pironkowa mit 5:7, 3:6 geschlagen geben. Muguruza hatte 2016 die French Open und 2017 in Wimbledon gewonnen. Danach wurde die 26-Jährige immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin erreichte dagegen ohne große Mühe die dritte Runde. Die 21 Jahre alte Amerikanerin gewann gegen die Kanadierin Leylah Fernandez mit 6:4, 6:3. Kenin ist in New York nach den Absagen von Ashleigh Barty und Simona Halep an Nummer zwei gesetzt. Die topgesetzte Karolina Pliskova aus Tschechien war am Mittwoch unerwartet bereits in der zweite Runde gescheitert.

Auch das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat seine Auftakthürde mit viel Mühe gemeistert. Die French-Open-Sieger von 2019 gewannen gegen die australische Paarung Max Purcell/Luke Saville mit 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:4. Krawietz und Mies sind in New York an Nummer sechs gesetzt. Im vergangenen Jahr standen sie in Flushing Meadows im Halbfinale. (dpa)