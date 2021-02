Siegemund erreicht im Doppel Achtelfinale

Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund hat bei den Australian Open im Doppel das Achtelfinale erreicht. Die 32 Jahre alte Schwäbin gewann am Samstag in Melbourne an der Seite der Russin Vera Swonarewa gegen das ukrainische Duo Kateryna Bondarenko und…

Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund hat bei den Australian Open im Doppel das Achtelfinale erreicht. Die 32 Jahre alte Schwäbin gewann am Samstag in Melbourne an der Seite der Russin Vera Swonarewa gegen das ukrainische Duo Kateryna Bondarenko und Nadija Kitschenok mit 6:4, 6:2.

Im vergangenen Jahr hatten Siegemund und Swonarewa überraschend den Titel bei den US Open gewonnen. Im Einzel war Siegemund in Melbourne in der ersten Runde an der amerikanischen Topfavoritin Serena Williams gescheitert. (dpa)

