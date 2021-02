Ski-Ass Weidle bei Abfahrt in Val di Fassa vor Podestplatz

Legte in Val di Fassa eine starke Abfahrt hin: Kira Weidle. Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa/dpa

Skirennfahrerin Kira Weidle steht kurz vor ihrem besten Weltcup-Ergebnis seit mehr als zwei Jahren. Die Starnbergerin lag bei der zweiten Abfahrt im italienischen Val di Fassa am Samstag nach 30 Starterinnen auf Rang drei.0,68 Sekunden betrug…

Skirennfahrerin Kira Weidle steht kurz vor ihrem besten Weltcup-Ergebnis seit mehr als zwei Jahren. Die Starnbergerin lag bei der zweiten Abfahrt im italienischen Val di Fassa am Samstag nach 30 Starterinnen auf Rang drei.

0,68 Sekunden betrug Weidles Rückstand auf die wieder einmal überragende Schweizerin Lara Gut-Behrami, die ihren Sieg vom Vortag wiederholen dürfte. Auf Platz zwei lag deren Landsfrau, die Abfahrts-Weltmeisterin Corinne Suter (+0,32).

Bei der Abfahrt am Freitag hatte Weidle Platz vier belegt. Letztmals auf einem Weltcup-Podium gestanden hatte sie im Januar 2019 in Garmisch-Partenkirchen. Vor zwei Wochen wurde die 25-Jährige Zweite in der WM-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo. (dpa)

