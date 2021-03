Skirennfahrerin Dürr beim Slalom in Are auf Podestkurs

Lena Dürr liegt nach dem ersten Lauf in Are auf Platz sechs. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa/dpa

Skirennfahrerin Lena Dürr könnte in Are erstmals seit acht Jahren wieder das Podium in einem Einzel-Weltcup erreichen. Die Sportlerin vom SV Germering liegt zur Halbzeit des zweiten Slaloms in Schweden auf Rang drei.Dürrs Rückstand auf die fü…

Skirennfahrerin Lena Dürr könnte in Are erstmals seit acht Jahren wieder das Podium in einem Einzel-Weltcup erreichen. Die Sportlerin vom SV Germering liegt zur Halbzeit des zweiten Slaloms in Schweden auf Rang drei.

Dürrs Rückstand auf die führende Amerikanerin Mikaela Shiffrin beträgt 0,68 Sekunden, ihr Vorsprung auf die viertplatzierte Schweizerin Wendy Holdener 0,24 Sekunden.

Zweite nach dem ersten Lauf ist Weltmeisterin Katharina Liensberger aus Österreich (+0,19). Die Gesamtweltcup-Führende Petra Vlhova (+2,95) aus der Slowakei qualifizierte sich nach einem groben Fehler als 27. gerade noch so für das Finale (13.45 Uhr) – genau wie Dürrs Teamkollegin Andrea Filser (+3,14) auf Platz 30. Die dritte deutsche Starterin, Jessia Hilzinger, schied nach einem Sturz aus. (dpa)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!