Talent Knauff rückt in BVB-Startelf gegen Manchester City

Rückte in die BVB-Startelf gegen Manchester City: Ansgar Knauff in Aktion. Foto: Marius Becker/dpa-Pool/dpa/dpa

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund setzt im schweren Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City auf jugendlichen Elan.Überraschenderweise beorderte Trainer Edin Terzic den erst 19 Jahre alten Angreifer Ansgar Knauff in die…

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund setzt im schweren Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City auf jugendlichen Elan.

Überraschenderweise beorderte Trainer Edin Terzic den erst 19 Jahre alten Angreifer Ansgar Knauff in die Startelf. Das Talent, das in der europäischen Königsklasse bisher erst einmal für sieben Minuten zum Einsatz kam, nimmt den Platz des erfahreneren Thorgan Hazard ein. In Jude Bellingham (17) und Erling Haaland (20) sind zwei weitere Jungprofis von Beginn an dabei.

Neben Knauff rücken Mateu Morey und Mahmoud Dahoud im Vergleich zur bitteren 1:2-Niederlage drei Tage zuvor gegen Eintracht Frankfurt neu ins Team. Hazard, Nico Schulz und Thomas Delaney sitzen stattdessen zunächst auf der Bank. (dpa)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!