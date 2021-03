Voss-Tecklenburg: Aussage von Vogel «geht einfach gar nicht»

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat den verbalen Aussetzer von Gladbachs U23-Fußballtrainer Heiko Vogel kritisiert.„Diese Aussage von ihm - selbst wenn sie aus der Emotion gekommen ist - geht einfach gar nicht, also sorry, das muss man…

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat den verbalen Aussetzer von Gladbachs U23-Fußballtrainer Heiko Vogel kritisiert.

„Diese Aussage von ihm – selbst wenn sie aus der Emotion gekommen ist – geht einfach gar nicht, also sorry, das muss man schon mal sagen“, sagte Voss-Tecklenburg in der Radiosendung „Blaue Couch“, die im Bayerischen Rundfunk (BR) ausgestrahlt wurde. Die 53-Jährige fügte an: „Dass das heute noch passiert, zeigt tatsächlich, wie wenig akzeptiert Frauen zum Teil in der männerdominierten Welt immer noch sind.“

Vogel hatte zwei Schiedsrichterinnen in einem Regionalliga-Spiel verbal attackiert und erhielt dafür eine Sperre, eine Geldstrafe sowie eine Auflage, dass er sechs Einheiten von Frauenmannschaften zu leiten habe. „Wir haben uns als Frauen die Frage gestellt: Für wen ist es eigentlich die größere Strafe?“, sagte Voss-Tecklenburg. Die Fußballfrauen der beiden Bundesligen hatten mit Bezug auf die Aussagen und das Urteil am Wochenende einen Offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) geschrieben und sich darüber beschwert. (dpa)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!