Wieder Zweiter: HSV dreht Spiel in Bochum

Der Hamburger SV hat im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg errungen.

Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking kam am Montagabend beim VfL Bochum trotz eines 0:1-Rückstands noch zu einem 3:1 (0:0)-Sieg und zog wieder am VfB Stuttgart vorbei auf den zweiten Rang in der 2. Liga. Die Bochumer gingen durch Simon Zoller (65.) in Führung, ehe Tim Leibold (68.), Joel Pohjanpolo (74.) und Sonny Kittel (87.) die Partie vor 24.421 Zuschauern noch drehten.

Während der HSV Spitzenreiter Arminia Bielefeld dicht auf den Fersen ist, bleibt Bochum als Tabellen-16. weiter in Abstiegsgefahr. (dpa)