Zeitstrafe kostet Vettel Sieg – Hamilton gewinnt

Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen von Kanada gewonnen und seine WM-Führung ausgebaut. Der britische Mercedes-Pilot profitierte von einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe gegen Pole-Mann Sebastian Vettel und feierte seinen fünften Saisonsieg.

Der deutsche Ferrari-Star musste sich in Montréal nach einem Knallhart-Manöver gegen Hamilton in der 48. Runde, als er den Briten fast in die Mauer drängte, mit Platz zwei begnügen. Dritter auf dem Circuit Gilles Villeneuve wurde Vettels Teamkollege Charles Leclerc. Hamilton feierte seinen siebten Erfolg in Kanada und stellte damit den Rekord von Michael Schumacher ein. (dpa)