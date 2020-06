Zweiter Sieg für Mitfavorit Ludwigsburg

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga ihren zweiten Sieg gefeiert.Gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt setzte sich der Geheimfavorit im Münchner Audi Dome mit 80:77 (37:35) durch, tat sich dabei aber…

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga ihren zweiten Sieg gefeiert.

Gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt setzte sich der Geheimfavorit im Münchner Audi Dome mit 80:77 (37:35) durch, tat sich dabei aber sehr schwer. Bester Werfer bei den Ludwigsburgern war Marcos Knight mit 25 Punkten. Bei den Frankfurtern, für die es die zweite Niederlage war, kam Quantez Robertson auf 17 Zähler.

Im zweiten Spiel des Tages stehen sich am Abend um 20.30 Uhr (Magentasport) Alba Berlin und Brose Bamberg gegenüber. Die Bamberger greifen damit als letztes Team ins Geschehen ein. Alba hatte sein erstes Spiel gegen Frankfurt gewonnen.

Ein bisschen Basketball-Geschichte schrieb im zweiten Viertel Jacob Patrick. Der Sohn von Ludwigsburgs Trainer John Patrick traf einen Dreier zum zwischenzeitlichen 28:24 und wurde so nach BBL-Angaben im Alter von 16 Jahren, 6 Monaten und 19 Tagen jüngster Korbschütze in der Liga-Historie seit Beginn der Aufzeichnungen 1998. „Das ist natürlich eine schöne Sache, aber ich freue mich einfach, dass ich mit dem Team spielen und offensiv helfen kann“, sagte Jacob Patrick in der Halbzeitpause bei Magentasport. (dpa)