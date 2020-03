Wenn immer mehr Menschen zu Hause bleiben oder zu Hause arbeiten, wird der PC mehr und mehr zur Informationsquelle rund um das Thema Covid-19. Besonders beliebt sind dabei Karten und Tabellen, die zeigen, wo wie viele Menschen infiziert sind – das wissen auch Hacker und versuchen Nutzer dazu zu bringen, gefälschte Inhalte zu öffnen oder herunterzuladen, um daraus Profit zu schlagen.

Die IT-Sicherheitsexperten von Avira haben mehrere Fälle registriert und warnen vor allzu großer Neugier im Umgang mit E-Mails. Beispielsweise wird Anwendern eine echt aussehende Karte zum Herunterladen angeboten, im Hintergrund aber eine Malware installiert, die den Computer infiziert.

„Das Ausmaß, in dem COVID-19 ausgenutzt wird, ist alarmierend“

Eine andere Methode sind Spam-Mails, die im Postfach der Nutzer ankommen und aussehen, wie legitime Informationsmails der Weltgesundheitsbehörde (WHO) und anderen Gesundheitsorganisationen. Im Anhang befinden sich hier oft Dokumente, die auf den ersten Blick Sicherheitsmaßnahmen oder neue Informationen zum Coronavirus beinhalten sollen. Dahinter verstecken sich jedoch Trojaner und Ransomware.

„Auch Varianten, in denen der Empfänger Rechnungen für Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel begleichen sollen, kommen öfter vor,“ so die IT-Experten. In diesen Fällen versuchen Hacker über einen Link die Bankdaten abzugreifen.

Alexander Vukcevic, Leiter des Avira Protection Labs warnt: „Cyberkriminelle nutzen seit Jahren aktuelle Ereignisse in ihren Malware-Kampagnen, doch die Kühnheit und das Ausmaß, in dem COVID-19 zur Ausbeutung ahnungsloser Benutzer eingesetzt wird, ist alarmierend.“

Ruhe bewahren und auf Kleinigkeiten achten

Avira empfiehlt allen Anwendern vor allem einen ruhigen Kopf zu bewahren. Wer in einer E-Mail mit unpersönlicher Begrüßung, Rechtschreibfehlern und schlechter Formatierung dazu aufgefordert wird, personenbezogene Daten herauszugeben, sollte die Mail auf jeden Fall genauer untersuchen. Außerdem sollte bei E-Mails auf die E-Mail-Adresse des Absenders – nicht auf den Namen geachtet werden.

Ähnliches gilt bei Links: Wenn ein Link beispielsweise auf die Website eines bestimmten Unternehmens weiterleiten soll, die Web-Adresse aber völlig anders klingt, ist Vorsicht geboten. Komisch anmutende Buchstabendreher und mit Zahlen ersetzte Buchstaben sind hier keine Seltenheit.

Sollte es doch einmal zu einer Infektion des Computers kommen, hilft natürlich auch die passende Technik. Ein Virenscanner mit umfassenden Schutzfunktionen vor Ransomware, Spyware, Hacker- und Phishing-Angriffen erkennt die meiste Schadsoftware. Vorsicht gilt übrigens auch für MAC-Nutzer, denn Hacker haben längst Wege gefunden, die vermeintlich uneinnehmbare Festung iOS anzugreifen.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]