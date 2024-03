Die Metaversität: Wie Meta und Esade die Zukunft der Bildung gestalten

Die rasante Entwicklung von Technologien wie Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und generativer künstlicher Intelligenz (KI) hat nicht nur die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, verändert, sondern auch den Blick auf die Zukunft der Bildung gelenkt.

In ihrem wegweisenden Bericht mit dem Titel „Business Education im Zeitalter des Metaversums“ haben Meta und Esade die aufregende Idee der „Metaversität“ erforscht – eine Universität der Zukunft, die von innovativen Technologien und neuen Lernansätzen geprägt ist.

Die Universität im Wandel

Die klassische Vorstellung von Universitäten als reinen Wissensvermittlern gehört der Vergangenheit an. In der heutigen Ära der grenzenlosen Zugänglichkeit zu spezialisiertem Wissen durch das Internet ist die traditionelle Universität gefordert, sich zu wandeln.

Im Fokus steht nun die Stärkung der digitalen Kompetenz, um den Studierenden bessere Berufsaussichten zu bieten. Laut einer Studie des World Economic Forums hat sich die Nachfrage nach digitalen Fähigkeiten seit 2020 um 25% erhöht.

Die „Metaversität“: Eine erweiterte Lernerfahrung

Passend zu Meta’s Plan, reale und digitale Welten besser zu verbinden, ist die Metaversität ein lange von Digital-Experten vorausgesagtes Szenario, das eine umfassende Ausbildung auf höchstem Niveau digital und von überall aus möglich macht.

Der Schlüssel zur Transformation liegt dabei in einer durch die soziale Komponente erweiterten Lernerfahrung. Die Metaversität schlägt vor, dass Universitäten ihren Schwerpunkt von der reinen Wissensvermittlung auf die Förderung sozioemotionaler Fähigkeiten verlagern sollten.

In einer Zeit, in der Wissen für jedermann zugänglich ist, wird die Universität nicht nur zum Wissenszentrum, sondern auch zum digitalen Ort, an dem Reflexion und kritisches Denken kultiviert werden.

Die Rolle der Lehrenden

Die Rolle der Lehrenden hat sich signifikant verändert. Anstatt nur Wissen zu vermitteln, müssen sie nun ihre pädagogischen Fähigkeiten stärken, um den Lernprozess der Studierenden zu unterstützen.

Dank generativer KI und immersiver Technologien können Lehrkräfte personalisierte Unterstützung bieten und eine größere Zahl an Studierenden in Entscheidungsprozessen begleiten.

Laut einer Studie der American Educational Research Association zeigen Kurse, die KI-basierte Unterstützung integrieren, eine 20% höhere Erfolgsquote bei den Lernenden.

Die Zukunft der Bildung liegt in der Verschmelzung von Technologie und traditionellen Lernansätzen – eine Vision, die durch die Metaversität realisiert werden kann. Meta und Esade zeigen uns den Weg in eine Welt, in der Bildung nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die grundlegenden Fähigkeiten fördert, die für das Leben in einer sich ständig wandelnden Gesellschaft entscheidend sind.