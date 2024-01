Die Ursprünge der Online-Casinos

Wer Poker, Blackjack oder Baccarat im Casino spielen will, der muss seit Jahren nicht mehr das Haus verlassen. Der Spieler erspart sich den Anfahrtsweg, muss auf keinen Dresscode Rücksicht nehmen und sich nicht mit den Öffnungszeiten des Casinos befassen.

Doch wie war es möglich, dass sich die Online Casinos am Glücksspielmarkt durchsetzen konnten und heute so beliebt wie noch nie zuvor sind? Wer sich mit den Anfängen befasst, wird wohl überrascht sein, welche Geschichte hier in den letzten 25 Jahren geschrieben wurde.

Der Startschuss fiel in der Karibik

Es war in der Karibik, als die ersten Lizenzen vergeben wurden

Ganz egal, ob es sich um ein klassisches Online Casino oder Tron Casino handelt: Nicht einmal die größten Optimisten hätten Anfang der 1990er Jahre geahnt, welchen Weg das Glücksspiel einschlagen wird.

In der Urform gab es das Glücksspiel schon vor tausenden vor Jahren – und zwar in der Antike. Erst Jahrhunderte später wurde das Glücksspiel aber erst zum lukrativen Geschäft. Das erste Casino wurde im 17. Jahrhundert in Venedig eröffnet; mit der Einführung des Internets Anfang der 1990er Jahre folgte dann der nächste Meilenstein in der Glücksspielbranche.

Die von Antigua und Barbuda ausgestellten Glücksspiellizenzen haben hier einen völlig neuen Markt eröffnet. Auch heute sind es vorwiegend karibische Staaten, die Lizenzen vergeben, wobei es auch die deutsche Lizenz für Online Casinos gibt. Jedoch sind die Auflagen, die das Online Casino einhalten muss, alles andere als Spielspaß fördernd.

Enorme Auswahl

Microgaming stellte die erste Software für das Online Casino zur Verfügung. Im Jahr 1995 wurde dann „The Gaming Club“ online gestellt. Heute gibt es viele Online Casinos, in denen das Glück auf die Probe gestellt werden kann.

Die Vielfalt ist enorm – nicht nur mit Blick auf die Online Casinos. Und die Konkurrenz ist heute riesig. Jedes Online Casino versucht daher, mit interessantem Design sowie guten Animationen und attraktiven Bonusangeboten auf sich aufmerksam zu machen.

War man zu Beginn der 1990er und 2000er Jahre im Internet auf der Suche nach einem Anbieter, so wusste man, das Angebot ist weder umfangreich, noch ist es überzeugend. Letztlich war auch die Technik noch nicht so weit, dass man sagen konnte, ab jetzt kann man im Internet sein Glück versuchen.

Zudem war auch die Auswahl an Spielen gering. Heute sind unzählige Spiele in einem Online Casino zu finden. Einerseits viele Slots, andererseits auch sehr viele Tischspiele. Zudem punkten viele Online Casinos mit einem eigenen Live Bereich. Das heißt, der Spieler tritt gegen einen echten Dealer an.

1996, als das erste Online Casino seine Dienste anbot, waren es gerade einmal 18 Spiele, die zur Verfügung standen. Dieses Casino gibt es heute noch immer. Jedoch gibt es nicht 18 Spiele, sondern über 600 verschiedene Spiele. Mehr als 200 der angebotenen Spiele sind Slots. Auch deshalb, weil in den letzten Jahren nicht nur viele Online Casinos entstanden sind – es sind auch viele neue Spieleentwickler hinzugekommen.

Eine einmalige Erfolgsgeschichte – und sie ist noch nicht fertig erzählt

Was zu Beginn der 1990er Jahre als klassische Nischenbranche begann, ist heute eine Industrie geworden, in der tatsächlich Milliarden an US Dollar umgesetzt werden. Das Marktvolumen der Glücksspielbranche liegt bei rund 265 Milliarden US Dollar.

Dabei entfällt ein Großteil auf die im Internet agierenden Anbieter. Die letzten 25 Jahre haben also für viele Veränderungen gesorgt. Einerseits sind es mehr Spiele geworden, andererseits wurden Internetauftritte moderater und am Ende entstand eine breite Vielfalt an Anbietern, die um neue Kunden geworben haben.