Sportliche Aktivitäten als spaßiges Hobby: Mit welchen Sportarten lässt sich eine gesunde Freizeit gestalten

Sport soll in erster Linie Spaß machen. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine Sportart für sich zu finden, die Freude bereitet. Neben dem klassischen Joggen, Schwimmen und Radfahren gibt es einige weitere Sportarten, die sehr wohl ungewöhnlich sind und daher besonders viel Spaß machen können.

Darts

Bei Darts handelt es sich um ein im Aufschwung befindliches Spiel, das nicht nur in Kneipen gespielt wird – heutzutage werden professionelle Wettkämpfe ausgetragen. Darts verlangt von den Spielern Präzision, Geschicklichkeit und Konzentration.

Entscheidet man sich dafür, Darts zu spielen, dann entscheidet man sich auch dafür, seine Feinmotorik und Konzentration zu verbessern.

Dog Dance

Hundebesitzer aufgepasst: Wer mit seinem Vierbeiner gemeinsam das Tanzbein schwingen will, sollte sich mit Dog Dance vertraut machen. Bei Dog Dance handelt es sich zwar um eine Hundesportart, jedoch ist auch der Besitzer gefordert. Gemeinsam mit dem Hund werden aufwendige Choreographien aufgeführt. Im Dog Dance gibt es zudem verschiedene Disziplinen – etwa Heelwork oder Freestyle – und Wettkämpfe.

Nicht nur, dass man beim Dog Dance die Beziehung zu seinem Hund stärkt – man kann sich auch in seiner Freizeit körperlich betätigen. Vor allem kann man selbst entscheiden, wie schwer das Training sein soll. Da es verschiedene Choreographien gibt, bleibt es einem selbst überlassen, in welche Richtung man gehen will. Tipp: Anfangs sollte man sich für einfachere Choreographien entscheiden, damit Besitzer und Hund schnell Erfolgserlebnisse verzeichnen können.

Handball

Bei Handball handelt es sich um eine Mannschaftssportart. Handball ist ein dynamischer Sport, der nicht nur taktische, sondern auch körperliche Fähigkeiten erfordert. Wer sich dafür entscheidet, seine körperliche Fitness verbessern zu wollen und Teil einer Mannschaft werden will, ist somit gut beraten, sich mit Handball auseinanderzusetzen.

Vor allem werden die Ausdauer und die Stärke trainiert, des Weiteren ist es auch möglich, neue soziale Kontakte zu knüpfen und Teamgeist zu entwickeln.

Trailrunning

Bei Trailrunning handelt es sich um eine neue Form des Laufens. Hier läuft man abseits von asphaltierten Wegen und Straßen, sondern in Naturgebieten, auf Feldern oder Wäldern. Trailrunning bietet Abwechslung, weil man hier keinem vorgegebenen Weg läuft, sondern selbst entscheidet, wohin die Reise geht.

Vor allem sorgt der unebene Boden für ein intensives Muskeltraining – unebene Untergründe verbessern zudem auch Koordination und Gleichgewicht. Trailrunning hat auch einen positiven Effekt auf das Immunsystem.

Einsteiger sollten langsam starten und die Intensität und Distanz langsam steigern. Wichtig ist, auch das entsprechende Schuhwerk zu besorgen. Es gibt eigene Schuhe für das Trailrunning. Wer mit dem unpassenden Schuhwerk läuft, riskiert Verletzungen.

Slacklinen

Eine faszinierende Sportart: Hier wird auf einem gespannten Band balanciert, das zwischen zwei Befestigungspunkte angebracht wurde. Aufgrund der Tatsache, dass das Band elastisch ist, schwingt es bei jeder einzelnen Bewegung des Slackliners mit. Wer sich für das Slacklinen entscheidet, trainiert seine Konzentration, Koordination und auch seine Körperbeherrschung.

Solange es geeignete Befestigungspunkte gibt, kann man überall diese Sportart ausüben. Ob im Garten, im Park oder in der Stadt – Slacklinen ist überall möglich.

Zu beachten ist, dass Slacklinen auch eine Art Meditation ist. Da man sich zu 100 Prozent konzentrieren muss, kann man so seinen Geist beruhigen und den Körper entspannen. Wichtig ist, mit geeigneter Ausrüstung zu arbeiten, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Des Weiteren sollte man nicht über einen ungeeigneten Untergrund balancieren und auf größere Steine achten, die eine Verletzungsgefahr darstellen.