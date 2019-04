Umwelt Iran ordnet Evakuierung von sechs Städten wegen Hochwassergefahr an

Sechs Städte im Südwesten des Iran am Ufer des Flusses Karkeh sollten "so schnell wie möglich geräumt" werden, sagte der Gouverneur der Provinz Chusistan. Der Fluss Karkeh wird an mehreren Stellen gestaut. Die Staudämme könnten unter dem Druck der Wassermassen nachgeben und die Flussanwohner in Gefahr bringen.