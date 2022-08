Rund 1.200 Feuerwehrleute im Einsatz: Waldbrand in Portugal flammt wieder auf

Portugal: Rauch steigt über dem Dorf Sameiro bei Manteigas auf, am 10. August 2022. Symbolbild. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

Feuerwehrleute in ganz Europa kämpfen weiter gegen unzählige Brände – und müssen immer wieder Rückschläge hinnehmen: Ein verheerender Waldbrand im Naturpark Serra da Estrela in Zentrum Portugals, der eigentlich als eingedämmt galt, flammte erneut auf. Rund 1.200 Feuerwehrleute kämpften gegen den Brand. In Spanien wiederum bemühten sich hunderte Einsatzkräfte, mehrere Feuer bei Valencia in Schach zu halten.

Nachdem das Feuer im Naturpark Serra da Estrela am Wochenende unter Kontrolle gebracht worden war, sei es am Montagnachmittag erneut ausgebrochen und durch „starken Wind“ angefacht worden, erklärte der Leiter des Zivilschutzes, André Fernandes. Es könnte sich „an neuen Stellen ausbreiten“.

Nach Angaben des Zivilschutzes waren am Dienstag etwa 1.200 Feuerwehrleute mit 373 Fahrzeugen sowie zwölf Flugzeugen und Hubschraubern wegen des Waldbrandes im Einsatz. Die Arbeit der Einsatzkräfte sei „sehr schwierig“, sagte Fernandez.

Das Feuer war am 6. August in der Nähe der Stadt Covilha nahe dem Naturpark Serra da Estrela ausgebrochen. Nach Angaben der Behörden zerstörte es bislang rund 15.000 Hektar Land in dem Waldgebiet, das von der UNESCO als Geopark anerkannt ist und im Herzen der rund 2.000 Meter hohen Bergkette Serra da Estrela liegt. Bisher gab es drei Schwerverletzte und 19 Leichtverletzte durch das Feuer, 45 Menschen wurden seit Montag evakuiert.

Auch im Osten Spaniens kämpfen Einsatzkräfte nach Angaben der Behörden gegen „ein riesiges Feuer“. Die Flammen haben sich demnach südlich von Valencia in einem schwer zugänglichen Gebiet in der Provinz Alicante auf einer Fläche von fast 10.000 Hektar ausgebreitet.

Das Feuer war ausgebrochen, als am Samstagabend ein Blitz in das Gebiet Vall d’Ebo einschlug. Seitdem breitete es sich, angefacht durch starke Winde, rasch aus. Mehr als tausend Menschen wurden nach Behördenangaben bereits evakuiert. Zudem kämpften Feuerwehrleute gegen zwei weitere Brände nördlich von Valencia.

Im Südwesten Frankreichs wiederum unterstützen weiterhin mehr als 350 Feuerwehrleute aus anderen europäischen Ländern den Kampf gegen verschiedene Brandherde, darunter auch deutsche Einsatzkräfte. Ihr Hauptaugenmerk galt am Dienstag im Département Gironde an der französischen Atlantikküste dem Kühlen von sogenannten „heißen Punkten“ unter der Erde, aus denen sich neue Flammen entwickeln könnten. In dem Gebiet bei Bordeaux hatte es einen tagelangen riesigen Waldbrand gegeben, dem rund 7.400 Hektar Land zum Opfer fielen. (afp/dl)