April April: Wechselhaftes kühles Wetter – nachts kann es glatt werden

Die Temperaturen fallen in den Keller: „Am Dienstag und am Mittwoch scheint in der Nordhälfte oft die Sonne, im Süden ist es deutlich wolkiger und auch nasser. Dabei wird es Schritt für Schritt kälter. In der zweiten Wochenhälfte sinken zunächst im Norden und dann auch im Süden die Höchstwerte auf unter 10 Grad ab“, erklärt Matthias Habel, Meteorologe und Pressesprecher bei WetterOnline.

Am Rande eines Hochs dominiert dabei trockenes Wetter, vor allem im Nordosten sind auch einzelne Schauer möglich. Bis weit herunter können sogar nasse Flocken fallen.

Dienstag: Im Norden heiter und trocken

Am Dienstag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Norden und Nordosten mit heiterem, wolkigen und trockenem Wetter zu rechnen. Das Aprilwetter bleibt in den anderen Teilen Deutschlands wechselnd bis stark bewölkt und bringt teilweise kräftige Schauer und örtlich sogar Gewitter mit. Die Höchstwerte liegen 11 bis 17 Grad, im Nordosten bei 7 bis 11 Grad.

Örtlich fallen nachts die Tiefstwerte im Norden und Nordosten bis auf -3 Grad, sonst auf 2 bis 7 Grad.

Am Mittwoch an der Ostsee Schauer möglich

Ab Mittwoch bleibt es im Süden bewölkt, die Schauer ziehen langsam ab. Dafür sind im Norden vor allem im Ostseeumfeld aus Quellbewölkung heraus Schauer möglich. Sonst kommt länger die Sonne hervor, die Temperaturen sind nordöstlich der Elbe 6 bis 10 Grad, sonst 10 bis 17 Grad.

In der Nacht klart es auf und es kann zu leichtem Frost kommen.

Donnerstag: Schneeregen und Graupelschauer

Im Nordosten beginnt der Donnerstag mit Schneeregen- oder Graupelschauern, sonst wird es heiter bis wolkig und trocken.An den Alpen kann es dichter bewölkt sein und etwas Regen mitbringen.

Die Temperaturen liegen höchstens bei 6 Grad im Nordosten und bei 15 Grad am Oberrhein. An der Küste kommt es zu stark böigem Wein aus Nordost.

In der Nacht zum Freitag fallen einzelne Schauer – meist als Schnee. Örtlich kommt es zu Glättegefahr.

Das nächste Wochenende wird kalt und nass

Auch am Wochenende hält sich voraussichtlich kalte Luft mit Höchstwerten unter 10 Grad. Bei einem schwächelnden Hoch deuten sich wieder mehr Wolken und Schauer an. Bis weit herunter kann sogar Schnee fallen.

Im weiteren Verlauf sieht es wieder nach südlichen Winden aus. Somit ist in der Karwoche milderes Wetter etwas wahrscheinlicher als ein erneuter Kaltlufteinbruch. (ks)