Gewitter und Unwetter durch „Vincent“: Vor allem im Süden und in Bayern rumpelt es schon

Nach der Hitze kommen schwere Unwetter in weite Teile Deutschlands. Bereits ab dem Mittag werden schwere Gewitter mit heftigem Starkregen in ganz Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz sowie jeweils der Südhälfte von NRW und Hessen erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit. In ganz Ostdeutschland sowie dem Saarland wird das gleiche etwas abgeschwächt ab dem Abend erwartet.

In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen hingegen soll es meist freundlich und trocken bleiben, so der Wetterdienst. Im niedersächsischen Lingen war in der letzten Woche mit 42,6 Grad ein neuer Hitzerekord aufgestellt worden.

Der Wetterdienst warnte am Samstagmittag vor Gefahren durch Blitzschlag, umstürzende Bäume und umherfliegende Gegenstände. Auch Überflutungen seien örtlich möglich. Eine aktuelle Übersichtskarte findet sich unter diesem Link zu Kachelmannwetter.com.

Foto: Screenshot/kachelmannwetter.com Aktuelle Wetterkarte 27. Juli, 15:15 Uhr.

Tief „Vincent“ ist unterwegs

Eine Tiefdruckrinne verlagere sich vom Südwesten Deutschlands im Laufe des Wochenendes nach Nordosten. In zunehmend schwülwarmer Luft nehme die Gewitterneigung stark zu, nachfolgend fließe weniger heiße Luft ein, so der DWD. Am heutigen Samstag beeinflusse Tief „Vincent“ zunächst das Wetter in der Südwesthälfte des Landes.

In seinem Bereich ströme die Luft zusammen, sodass es zu starken vertikalen Luftumwälzungen komme. Da die Verlagerungsgeschwindigkeit der Tiefdruckrinne um „Vincent“ und somit auch die der Gewitter sehr gering ist, bestehe die Hauptgefahr in den betroffenen Regionen durch heftigen Starkregen sowie Hagel, so der Wetterdienst.

Erwartet wurden den Angaben der Wetterexperten zufolge durch das Tief „Vincent“ Niederschlagsmengen von mehr als 50 Liter pro Quadratmeter und Stunde sowie Sturmböen und Hagel in Teilen von Rheinland-Pfalz. In dem Bundesland hatte es bereits am Freitag durch Sturm und Regen erhebliche Schäden gegeben, besonders in der Eifel. Veranstaltungen mussten abgesagt oder abgebrochen werden.

Im Norden und Osten Deutschlands hielt das hochsommerliche Wetter zunächst noch an. Für Sonntag und den Beginn der neuen Woche wurde allerdings generell unbeständigeres Wetter erwartet.

Die aktuellen Warnungen gelten für die Zeit von Samstagnachmittag bis zum Samstagabend um 21:00 Uhr. Eine Verlängerung der Warnungen und eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich, so der Wetterdienst weiter. (dpa/dts)