Wettermanipulation: Dubai erzeugt künstlichen Regen gegen Hitzewelle

Wasser ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten Mangelware. Mithilfe von Drohnen manipulierte der Wüstenstaat Dubai nun das Wetter, um Regen zu erzeugen und den sengenden Temperaturen bis zu 50 Grad zu trotzen. Die „monsunartigen“ Wolkenbrüche bescherten Abkühlung aber auch einige Probleme.

Während Deutschland noch mit den Folgeschäden des schweren Hochwassers kämpft, herrscht in anderen Ländern das gegenteilige Problem. Wie etwa im Wüstenstaat Dubai. Dort gibt es aktuell eine schwere Hitzewelle mit Temperaturen um die 47 Grad. Selbst die 50-Grad-Marke wurde bereits geknackt.

Im Vergleich zu Deutschland, wonach laut statista.com die durchschnittliche Niederschlagsmenge im Jahr 2020 bei 710 Litern lag, fallen in Dubai gerade einmal knapp 70 Liter Regentropfen pro Jahr. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gehören damit zu den trockensten Ländern der Welt – Wasser ist dort absolute Mangelware.

Nun ergoss sich über Dubai in den letzten Tagen ein heftiger Regenschauer. Wie das? Durch einen Prozess, der sich „Cloud Seeding“ (Wolkenimpfung) nennt. Der Linderung bringende Niederschlag ist nicht natürlichen Ursprungs, sondern wurde künstlich erzeugt.

Planning works! #Dubai started to invest $15 million in 2017 in 9 rain making projects. So this is the result of heavy fake rain now in July to beat the heat and replenishing water sources.#climate #water #rain #tech #UAE #MiddleEast #technology pic.twitter.com/pI8geKwedH

— Shahriar Sabet (@shahriarsabet) July 21, 2021