Airbus und DLR testen „klimafreundliches Fliegen“

Der europäische Flugzeugbauer Airbus und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) testen das klimafreundliche Fliegen ohne Kerosin: Sie gaben am Donnerstag den Startschuss für die „weltweit erste Studie“ zu einem Passagierflugzeug, das zu hundert Prozent mit nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) betrieben wird, wie Airbus und das DLF am Donnerstag in Toulouse und Köln mitteilten.

Auch der Motorenhersteller Rolls Royce und der finnische SAF-Hersteller Neste nehmen an der Untersuchung teil.

IATA: SAF-Kraftstoffe können CO2-Emissionen um 80 Prozent senken

Nach DLR-Angaben finden diese Woche am Airbus-Standort in Toulouse im Südwesten Frankreichs erste Triebwerktests statt. Dabei soll die Verträglichkeit des nachhaltigen Kraftstoffs geprüft werden. Ab April sollen dann erste Flugtests mit einer Falcon-Maschine des DLR stattfinden, bei denen die Emissionen gemessen werden.

Nach Angaben des Internationalen Luftfahrtverbandes Iata können SAF-Kraftstoffe die CO2-Emissionen um 80 Prozent im Vergleich zu Kerosin senken. Bisher können konventionelle Flugzeuge allerdings nur mit einer maximal 50-prozentigen SAF-Beimischung betrieben werden.

Die Luftfahrtbranche hat sich zum Ziel gesetzt, ihren Treibhausgasausstoß bis 2050 um 50 Prozent im Vergleich zu 2005 zu senken. Zum Teil soll dies durch nicht fossile Kraftstoffe erreicht werden, zum Teil aber auch durch verbesserte Motoren und Flugzeuge.

Treibhaustheorie umstritten

Sowohl die Existenz eines menschengemachten Klimawandels als auch der „Treibhauseffekt“ mit der Theorie des schädlichen CO2 für die Atmosphäre, sind allerdings unter Fach-Experten umstritten. Kritiker sehen in der massiven Transformation von Industrie und Wirtschaft und dem Agieren der Politik sowie radikalen Umweltgruppen ideologische Motive statt rationale und naturwissenschaftlich fundierte. (afp/er)

