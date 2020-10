Berlins Flughäfen tragen ab heute das neue Kürzel BER

Ab Sonntag gilt in Berlin der neue Winterflugplan und damit auch der neue IATA-Flughafencode BER. Eröffnet werden soll der BER offiziell am 31. Oktober 2020.

Die Kürzel SXF und TXL sind Geschichte: Ab Sonntag gilt in Berlin der neue Winterflugplan und damit auch der neue IATA-Flughafencode BER. Der Flughafen Schönefeld, vormalig bekannt unter dem Kürzel SXF, lebt aber als Terminal 5 des BER weiter.

Reisenden, die im Oktober in den Urlaub starten, kann es also passieren, dass sie ab Schönefeld (SXF) abfliegen, aber am BER landen, wie die Betreibergesellschaft FBB erklärte. Der neue Code gilt für alle Flüge, die ab dem 25. Oktober vom oder zum Standort Schönefeld fliegen.

Die dreistelligen Flughafencodes werden von der International Air Transport Association (IATA) vergeben. Sie sind jeweils einmalige Bezeichnungen für Flughäfen und dienen primär dazu, Abfertigungsprozesse zu erleichtern. (afp)