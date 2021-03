Dax steigt erstmals auf über 15.000 Punkte – Nach-Corona-Hoffnungen beflügeln

Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat einen neuen Rekordstand erreicht: Der Index an der Börse in Frankfurt am Main durchbrach am Dienstag die Marke von 15.000 Punkten.

Der Index der 30 größten deutschen Unternehmen schloss am Abend 1,29 Prozent im Plus und stand zum Ende des Handelstags bei 15.008,61 Punkten. Angetrieben wurde der Dax von Erfolgen bei der US-Impfkampagne und einer damit verbundenen erwarteten Erholung der Weltwirtschaft.

Im März hatte der Aktienindex wiederholt mit Rekordwerten geschlossen und war damit näher an die 15.000-Punkte-Marke gerückt. Die Marke durchbrach er schließlich am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr.

Am Montag hatte US-Präsident Joe Biden angekündigt, die Impf-Kapazitäten bis zum 19. April so weit auszubauen, dass 90 Prozent der erwachsenen US-Bürger eine Impfung in Anspruch nehmen könnten.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet zudem 2021 wieder mit einer von China und den USA angetriebenen Wachstumsentwicklung. Er warnte am Dienstag allerdings vor einer extrem ungleichen Entwicklung zwischen den einzelnen Ländern. (afp)

