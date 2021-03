Deutsch-französisches Kampfjet-Projekt mit erheblichen Startproblemen

Die Besucher nehmen an der Enthüllungszeremonie des großflächigen Düsenjägermodells der Systeme de Combat Aerien Futur (SCAF), des französisch-deutsch-spanischen Future Combat Air Systems (FCAS) der neuen Generation, während der 53. Internationalen Pariser Flugschau in Le Bourget teil. Flughafen in der Nähe von Paris, am 17. Juni 2019. Foto: ERIC PIERMONT / AFP über Getty Images