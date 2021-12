Gaspreis bricht zu Silvester ein

Gas-Kunden in Europa dürfen sich Hoffnung machen, dass im neuen Jahr wieder etwas günstigere Tarife für Verbraucher verfügbar sind. Am letzten Tag des Jahres brach der Gaspreis erneut um bis zu 25 Prozent gegenüber dem Vortag ein. Eine Megawattstunde (MWh) zur Lieferung im Februar wurde am Nachmittag für 65 Euro verkauft und war damit so günstig wie seit zwei Monaten nicht mehr.

Um Weihnachten hatte die Megawattstunde bei den nächstgelegenen Futures noch über 180 Euro gekostet und für die Lieferung am nächsten Tag sogar über 220 Euro – mehr als zehnmal soviel wie vor einigen Monaten noch normal.

Auf manchen Verbraucherpreisportalen waren neue Tarife für Verbraucher an Silvester aber weiterhin erst ab 16 Cent pro Kilowattstunde (kWh) abschließbar, zuzüglich Grundgebühr. Es dauert oft Tage und Wochen, bis die Verbraucherpreise auf die Entwicklung im Großhandel reagieren. (dts/dl)