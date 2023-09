Knapp jedes fünfte deutsche Unternehmen setzt bereits Künstliche Intelligenz ein

Wie die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf eine Studie des Personaldienstleisters Randstad und des Münchner Ifo-Instituts berichtete, setzen 18 Prozent der Arbeitgeber KI in mindestens einem Unternehmensbereich ein, weitere 35 Prozent planen den Einsatz. Dazu wurden im Juli und August 606 Personalverantwortliche befragt.

Wie aus der Befragung weiter hervorgeht, steigt der Einsatz von KI mit der Größe des Betriebs. Mehr als die Hälfte der Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten plant, entsprechende Programme einzusetzen. Bei kleinen Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten sind es lediglich zwölf Prozent. 13 Prozent der Betriebe gehen außerdem davon aus, dass sie wegen des Einsatzes von KI weniger Personal einstellen werden.

Deutliche Unterschiede gibt es zwischen den Sektoren. Während 40 Prozent der Industriebetriebe künftig den Einsatz von KI planen, sind es bei den Dienstleistern nur 18 Prozent und im Handel nur 14 Prozent.

Auf der anderen Seite zeigt die Erhebung laut „Welt am Sonntag“ auch, dass die Vorbehalte gegenüber KI noch groß sind. 86 Prozent der Teilnehmenden äußerten Bedenken hinsichtlich des Einsatzes neuer Anwendungen. Fehlendes Wissen (62 Prozent), rechtliche Aspekte (48 Prozent) und mangelndes Vertrauen in die Programme (34 Prozent) sind demnach die am häufigsten genannten Gründe für die Skepsis. 22 Prozent der Befragten sehen indes durch KI keinen Mehrwert im Arbeitsalltag. (afp)